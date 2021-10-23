От коронавируса за сутки в Саратовской области погибли 29 человек

От коронавируса в Саратовской области скончались ещё 29 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.
- От осложнений коронавирусной инфекции скончались 16 женщин и 13 мужчин в возрасте от 51 до 85 лет, - уточнили в региональном минздраве.
Всего от COVID-19 на 23 октября умерли 3 612 саратовцев.
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