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Общество23 октября 2021 11:55

От коронавируса за сутки в Саратовской области погибли 29 человек

Всего умерли 3 612 саратовцев
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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От коронавируса в Саратовской области скончались ещё 29 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- От осложнений коронавирусной инфекции скончались 16 женщин и 13 мужчин в возрасте от 51 до 85 лет, - уточнили в региональном минздраве.

Всего от COVID-19 на 23 октября умерли 3 612 саратовцев.

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