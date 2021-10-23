Ксения Собчак взяла интервью у опубликовавшего видео с пытками в саратовской ОТБ-1 программиста

Сергей Савельев: скрин из видео с YouTube-канала «Осторожно: Собчак»

Сегодня, 23 октября, известная журналистка, экс-кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак опубликовала на своём YouTube-канале «Осторожно: Собчак» интервью с опубликовавшим архив видео, на которых запечатлены пытки в саратовской ОТБ-1, Сергеем Савельевым.

Напомним, первые записи оттуда выложили в сеть 6 октября. После этого последовала реакция Генпрокуратуры, Кремля и депутата Госдумы Вячеслава Володина. Региональный СК на данный момент завел восемь дел без обвиняемых, главврач больницы уволен, а начальник регионального ФСИНа полковник внутренней службы Алексей Федотов подал в отставку. Позже опубликовали новую порцию видео из архива.

- «Архив Савельева» стал огромным прорывом для всего правозащитного движения. Возможно, публикуя эти кадры, Gulagu.net спас сотни и тысячи жизней бесправных зеков, раскиданным по тюрьмам всей России. В общем, я готовилась к встрече в Париже, а получился целый фильм о российской тюрьме с уникальными свидетельствами тех, кого ломала эта система, и тех, кто в итоге смог её сломать, - рассказывает в начале видео Собчак.

Напомним, эта ситуация долгое время мелькала в повестке федеральных СМИ, но работа Собчак стала самым полным и подробным из существующих на данный момент сборником интервью с непосредственными участниками событий – экс-заключенными.

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