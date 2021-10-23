Саратовец погиб, пытаясь распилить снаряд болгаркой

Происшествием заинтересовались следователи
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи Заводского района Саратова начали проверку после гибели 56-летнего местного жителя. Трагедия произошла сегодня, 23 октября.
По предварительным данным, житель частного дома на Ростовском проезде решил распилить в своём дворе снаряд болгаркой. Тот взорвался. Добравшись до места ЧП, сотрудники облспаса и скорой попытались реанимировать горожанина, но тщетно.
Следователь осмотрел место происшествия. Назначены судмед и взрыво-техническая экспертизы. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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