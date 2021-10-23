Задержан подозреваемый в смертельном избиении жительницы Саратова

Задержан подозреваемый Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Волжского района Саратова завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.

Напомним, вечером 20 октября в частном доме на Лермонтова нашли тело 43-летней женщины с множеством кровоподтеков.

Следователи задержали 58-летнего любовника погибшей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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