Задержан подозреваемый в смертельном избиении жительницы Саратова

Задержан подозреваемый
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи Волжского района Саратова завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом.
Напомним, вечером 20 октября в частном доме на Лермонтова нашли тело 43-летней женщины с множеством кровоподтеков.
Следователи задержали 58-летнего любовника погибшей. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Расследование продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
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