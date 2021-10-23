В Саратове 14-летнюю девочку госпитализировали после отравления алкоголем

Саратовские следователи начали проверку после сообщения о госпитализации 14-летней девушки с алкогольным отравлением.

О произошедшем правоохранители узнали из СМИ. Подробности сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Доследственная проверка установит все обстоятельства произошедшего, в том числе полноту контроля ответственными за жизнь и воспитание девочки.

Также проверку начали и в региональной прокуратуре.

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