В Балашове горел двухэтажный дом

Сегодня, 23 октября, в Балашове Саратовской области горел дом. Подробностями поделились в пресс-службе регионального МЧС.
Сигнал об огне в двухэтажном доме в Железнодорожном переулке поступил в 6:15 утра. На тушение отправили два расчета.
Оказалось, что горели четыре квадратных метра потолочных перекрытий.
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