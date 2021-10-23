В Балашове горел двухэтажный дом

Сегодня, 23 октября, в Балашове Саратовской области горел дом. Подробностями поделились в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал об огне в двухэтажном доме в Железнодорожном переулке поступил в 6:15 утра. На тушение отправили два расчета.

Оказалось, что горели четыре квадратных метра потолочных перекрытий.

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