В двух районах Саратова до полуночи отключили холодную воду

Сегодня, 23 октября, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

В Октябрьском районе из-за аварии на 1-м Саратовском проспекте, 15 водоснабжение ограничили для жителей квадрата: Клочкова - 2-я Поперечная - 5-й Саратовский пр. - 1-й Уральский пр.

А в Ленинском районе для устранения повреждений на Елшанской, 41 воду отключили у жителей этой улицы от Московского шоссе до 2-й Степной, а также домов №№5 и 7 на Буровой.

Вернуть водоснабжение обещают к полуночи.

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