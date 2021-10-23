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Происшествия23 октября 2021 11:02

На въезде в Энгельс со стороны Шумейки перевернулась «ГАЗель»

На месте побывал корреспондент «КП-Саратов»
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Автомобиль «упал» на бок

Автомобиль «упал» на бок

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 23 октября, на въезде в Энгельс со стороны Шумейки перевернулась «ГАЗель». На месте аварии побывал корреспондент «Комсомолки».

Около 8-9 утра у моста через реку Саратовка произошло ДТП с неизвестным авто. После столкновения грузовая машина оказалась на боку.

Корреспондент передал, что в аварии никто не пострадал. Кто виноват, предстоит установить ГИБДД.

На въезде в Энгельс произошло ДТП

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