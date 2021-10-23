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Происшествия23 октября 2021 7:47

Следователи Базарного Карабулака задержали 49-летнюю подругу избитого насмерть 71-летнего мужчины

Ведется расследование
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Следователи задержали подозреваемую

Следователи задержали подозреваемую

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Несколько дней назад, 21 октября, в одной из больниц Саратова не стало 71-летнего местного жителя. Врачи начали бороться за его жизнь днём ранее, в медучреждение он поступил уже без сознания, уточняют в пресс-службе регионального СУ СК.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

- Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - говорится в сообщении следователей.

Следователи задержали 49-летнюю возлюбленную погибшего. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Стражи порядка продолжают расследование.

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