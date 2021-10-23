Коронавирусом в Саратовской области заболели еще 452 человека

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 452 человека. Всего на 23 октября в регионе зафиксированы 97 318 случаев.

Выписались с начала пандемии 87 007 человек, за сутки – 358.

В Саратове нашли 185 новых случаев, в Энгельсском районе – 51, а в Балаковском – 28.

Среди заразившихся 16 детей до шести лет, 14 – от семи до 14-ти, 21 подросток 15-19-ти и 142 человека старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 227-ми пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 23 саратовца.

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