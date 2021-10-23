В Саратовской области снова дождливо

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 23 октября.

В области облачно с прояснениями. Местами дожди. Ветер веет с Запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. В течение дня термометры покажут от 13 до 18 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-западное. Температура будет изменяться в диапазоне от 5 до 10 градусов выше нуля, при прояснении – до нуля.

В Саратове сейчас +9°С. К 10 утра воздух прогреется до +12°С, днем будет до +16°С, а ночью температура опустится до +9°С. Ветер юго-западный - от 2 до 5 метров в секунду, редкие порывы – до 8 м/с. Облачно.

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