Фото: Облспас

Сегодня, 22 октября, в Саратове столкнулись девять автомобилей, об этом сообщает региональный Облспас.

В 21:03 на пульт службы 112 поступило сообщение о ДТП на улице Шехурдина около дома №2. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что произошло столкновение девяти автомобилей. Столкнулись три «Лада Приора», Ford, ВАЗ-2199, Kia Rio, Renault, ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111.

В результате ДТП в больницу попали пять человек. Спасатели оказали медицинскую помощь пострадавшим. Сейчас на месте работают спасатели областной и городской службы спасения, «скорая», сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На место инцидента прибыл начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Фото: Облспас

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