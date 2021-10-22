Николай Панков посетил Вольск и оценил благоустройство

Фото: "Пара слов"

Сегодня, 22 октября, депутат Госдумы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов» о результатах визита в Вольск.

- Прогулялись по исторической части Вольска и увидел, как город возвращает купеческую красоту. Идет ремонт пешеходной зоны на Революционной улице. До 1 ноября все работы должны быть завершены. Практически закончен обновленный фасад здания краеведческого музея. Строители восстанавливают лепнину на потолках, лестницу и помещения музея. Во всем здании усилены проемы и стены, отреставрирована кровля, - пишет парламентарий.

Фото: "Пара слов"

Николай Панков также рассказал, как зашел в дворик на Революционной, где теперь есть детская площадка, стоянка для машин, зона отдыха.

- Видно, что жители поддерживают порядок. Однако водоотведение сделали плохо: есть вопрос к подрядной организации Возможно, кто-то утратил навыки, значит должны переделать, - отметил депутат Госдумы.

На набережной в Вольске строители продолжают устанавливать сваи будущей подпорной стенки.

Фото: "Пара слов"

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