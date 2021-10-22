В Аркадаке 53-летний рабочий убил избивавшего его доской мужчину и попал под суд

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Аркадаке расследуется уголовное дело 53-летнего мужчины: он убил напавшего на него с доской молодого человека.

По версии следствия, инцидент произошел 20 октября 2021 года около 17:00. На работу к 53-летнему жителю Аркадака пришел его клиент вместе с 34-летним приятелем. Мужчина занимался починкой техники и недовольный посетитель жаловался на то, что мастер неправомерно требует с него оплату за ремонт телевизора.

Мужчины вышли к зданию дома быта на улице Ленина, где перепалка перешла в драку. 34-летний мужчина вступился за своего приятеля и стал бить 53-летнего мастера доской по голове. Мужчина упал на землю, а затем, защищаясь, ударил более молодого оппонента отверткой в грудь. Потерпевший скончался на месте.

53-летнему мастеру грозит срок за превышение необходимой самообороны. Расследование уголовного дела продолжается, о чем сообщает СУ СК по Саратовкой области.

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