В Саратовской области еще 20 человек скончались от коронавируса

Сегодня, 22 октября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

На прошедшие стуки скончались 20 человек: 12 женщин и 8 мужчин в возрасте от 44 до лет 94. Общее количество жертв инфекции достигло 3 583 человек.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 96 866 человек, 433 узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 86 683 человека, за сутки — 362.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.