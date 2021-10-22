В Саратовской области 10 школ закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

Сегодня, 22 октября, в Саратовской области 10 школ отправлены на карантин по коронавирусу и ОРВИ, об этом сообщает региональное министерство образования.

На карантин из-за угрозы распространения коронавируса отправлены средняя школа в селе Большая Екатериновка, Аткарского района, детский сад «Радуга» в селе Крутец, а также 49 классов в 39 школах, 36 групп в 27 детских садах и 23 группы в шести профорганизациях.

Из-за угрозы ОРВИ и гриппа на дистанционный режим переведены девять школ, два детских сада, а также 54 класса в 22школах и шесть групп в трех детских садах.

В восьми ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 323 группы.

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