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Общество22 октября 2021 10:56

В центре Саратова на три дня закрыто движение транспорта

Наталия Калинина
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Сегодня, 22 октября, в центре Саратова закрывается движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ на трубах на тепловых сетях

Сегодня с 10.00 прекращено движение транспорта:

- по ул. Кузнечная между ул. Радищева и ул. Соборная;

- по ул. Киселева между ул. Горького и ул. Вольская.

Работы планируется завершить до 25 октября, о чем сообщает Саратовский филиал "Т Плюс".

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