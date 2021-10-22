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Общество22 октября 2021 10:46

В Саратове десятки домов остались без холодной воды

Наталия Калинина
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Сегодня, 22 октября, в Ленинском районе Саратова десятки домов остались без воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Московское шоссе, 69. На время ремонта прекращено холодное водоснабжение абонентов частного сектора по следующим адресам: Московское шоссе, 63-113, ул.Пионерская, Камышовая, Восточная, Плодоягодная, 1-2 Транспортные проезды, Камышовый проезд.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00.

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