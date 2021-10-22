Пьяный житель Пугачева сломал пенсионерке шею за мнимые оскорбления

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Пугачеве расследуется дело об убийстве 67-летней пенсионерки. Тело женщины было найдено на общем балконе ее дома во вторник.

Подозреваемый уже задержан. По версии следствия, женщину убил ее 38-летний сосед. В понедельник днем мужчина сидел на балконе, он был сильно пьян. Его 67-летняя соседка рядом развешивала белье. Под воздействием алкоголя мужчина посчитал, что женщина оскорбила его и сильно толкнул ее. Пенсионерка упала на пол и ударилась головой о стену. Тогда нападавший подошел к женщине и наступил ей ногой на шею. Экспертиза показала, что эта травма стала смертельной.

Осознав случившееся, злоумышленник закрыл дверь общего балкона на навесной замок и ушел к себе в квартиру. Вечером соседи обнаружили тело потерпевшей и обратились в полицию.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

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