В Аткарске дом выгорел из-за неисправной проводки

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Вчера, 21 октября, в Аткарске произошел пожар, уничтоживший деревянный дом, об этом сообщает ГУ МЧМ Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 14:38. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме на улице Весенней. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара называют неправильно установленную проводку. Дом был уничтожен огнем.

На тушение выезжали 3 пожарных расчета.

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