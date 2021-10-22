В Саратовской области заработала горячая линия по вопросам QR-кодов

В Саратовской области заработала горячая линия по QR-кодам, сообщает сегодня, 22 октября, региональный мининформ.

- Жители региона могут обратиться по вопросам QR-кодов для посещения общественных мест или общественных заведений по номеру Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции – «122», - говорится в сообщении.

Напомним, QR-коды начнут постепенно вводить в Саратовской области с 25 октября. Их можно будет получить, уколовшись обоими компонентами прививки от коронавируса или переболев инфекцией. В случае, если вы получили медотвод от вакцинации, нужно будет предъявить соответствующую справку. Ограничительные меры не касаются детей.

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