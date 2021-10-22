Заключенные колонии в Энгельсе напали на сотрудничавших с администрацией сокамерников

Следователи Энгельса Саратовской области занялись делом о нападении зеков на сотрудничающих с администрацией колонии сокамерников. Подробности сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, утром 20 октября в колонии №13 восемь осужденных в общежитии одного их отрядов жестоко избили девятерых помогавших администрации зеков. 32-х и 33-летние мужчины также напали на одного из надзирателей, но принесли ему увечья, не опасные для здоровья. Бунтовщиков разняли сотрудники исправительного учреждения.

Возбуждены три уголовных дела, их объединили в одно производство. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, недавно в Саратовской области вспыхнул скандал с пытками и изнасилованиями в ОТБ-1. На данный момент известно, что исполнителями ужасающих издевательств были сотрудничавшие с администрацией заключенные.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.