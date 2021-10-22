В Саратовской области еще 433 человека заразились коронавирусом

Сегодня,22 октября, в Саратовской области подтверждено 433 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 96 866 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 86 683 человека, за сутки — 362.

В Саратове подтверждено 185случаев, в Энгельсском районе — 55, в Балашовском заразились 30 человек, в Балаковском — 24, в Вольском — 13 случаев, в Марксовском — 12, в Ртищевском — 11 новые пациентов, в Ершовском, Озинском, Пугачевском — по девять зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 25;

- 7-14 лет – 19;

- 15-19 лет – 13;

- 20-29 лет – 30;

- 30-39 лет – 75;

- 40-49 лет – 76;

- 50-59 лет – 80;

- старше 60 – 115.

С пневмонией поступил 301 человек, с признаками ОРВИ — 129, с бессимптомным течением есть три случая.

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