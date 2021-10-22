Двух детей сбили автомобили в Волжском и Ленинском районах Саратова

ДТП в Волжском районе Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 21 октября, в Саратове произошли ДТП, в которых пострадали два ребенка. Подробности сообщили в городской ГИБДД.

В Волжском районе около 8 утра напротив дома №46 на Радищева 20-летняя девушка за рулем Daewoo наехала на 16-летнего мальчика. Подростка пришлось госпитализировать.

А в Ленинском районе в 13:50 напротив дома №1 на 2-м Московском проезде 11-летняя девочка переходила дорогу в непредназначенном для этого месте. Её сбил Nissan под управлением 36-летнего мужчины. Врачи осмотрели девочку и отпустили лечиться домой.

ДТП в Ленинском районе Фото: ГИБДД по Саратову

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