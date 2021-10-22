Тепло вернулось в Саратовскую область

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 22 октября.

В области облачно с прояснениями. Ветер веет с Юго-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, порывы – до 15-20 м/с. В течение дня термометры покажут от 13 до 18 градусов тепла, в правобережье местами до +15.

Ночью температура будет изменяться в диапазоне от 5 до 10 градусов выше нуля, при прояснении – до нуля.

В Саратове сейчас +9°С. К 10 утра воздух прогреется до +12°С, днем будет до +16°С, а ночью температура опустится до +8°С. Ветер юго-западный - от 6 до 8 метров в секунду, редкие порывы – до 15 м/с. Малооблачно.

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