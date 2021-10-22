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Общество22 октября 2021 0:36

За пост главы Советского района Саратовской области поборются Пименов и Гайдук

Прошло заседание конкурсной комиссии
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Региональное министерство по делам территориальных образований сообщает об итогах прошедшего вчера, 21 октября, заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы Советского района Саратовской области.

На рассмотрение депутатов районного собрания вынесли две кандидатуры – Сергея Пименова и Валерия Гайдука. Между ними будут выбирать на предстоящем заседании районного собрания.

В состав конкурсной комиссии вошли: глава ведомства Сергей Зюзин, министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов, региональный парламентарий Сергей Харьков и муниципальные депутаты.

Напомним, также в области сейчас выбирают главу Романовского района.

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