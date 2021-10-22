Водитель «КамАЗа» пострадал в ДТП с тремя грузовиками под Широким Буераком

Пострадал водитель грузовика Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 21 октября, в Вольском районе Саратовской области столкнулись два грузовика. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 16:15 неподалеку от Широкого Буерака 37-летний мужчина за рулем «КамАЗа» столкнулся с Iveco под управлением 45-летнего водителя. Второе авто буксировал «МАЗ», вел который 68-летний саратовец.

В результате аварии пострадал водитель «КамАЗа».

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