Водитель «КамАЗа» пострадал в ДТП с тремя грузовиками под Широким Буераком

Пострадал водитель грузовика
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 21 октября, в Вольском районе Саратовской области столкнулись два грузовика. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 16:15 неподалеку от Широкого Буерака 37-летний мужчина за рулем «КамАЗа» столкнулся с Iveco под управлением 45-летнего водителя. Второе авто буксировал «МАЗ», вел который 68-летний саратовец.
В результате аварии пострадал водитель «КамАЗа».
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