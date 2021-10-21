Саратовец пожаловался на опасную для детей яму в Ленинском районе

Фото прислал читатель

Саратовец пожаловался на опасную яму, расположенную возле школы и детского сада в Ленинском районе Саратова. Фото с места он прислал в редакцию «Комсомолки».

На снимках видно, что коммунальная яма находится на улице Тверская по дороге в школу №76 и детский садик. Горожанин рассказывает, что раскопки длятся уже несколько месяцев.

Напомним, жители Тверской и близлежащих улиц каждый год жалуются на стабильно продолжающиеся всё лето и половину осени коммунальные работы. Улицы заливает водой, грязью и песком, а свежеуложенный асфальт стабильно перекапывают сотрудники «КВС» и «Т Плюс». Один раз из-за траншеи машине скорой пришлось объезжать несколько улиц. А через некоторое время после этого коммунальная яма чуть не оставила без интернета целый микрорайон – энергетики проигнорировали то, что на её краю стояла световая опора.

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