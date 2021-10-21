Жителям Саратова рассказали, как не платить 29 рублей за проезд

Сегодня, 21 октября, в СГЭТ Саратова рассказали о планируемом повышении тарифов, а также о том, как сэкономить на проезде.

На состоявшейся сегодня в СГЭТ пресс-конференции было объявлено о том, что цену на проезд на трамваях и троллейбусах планируют поднять до 29 рублей. При оплате одной поездки картой, она будет стоить в 25 рублей, за наличный расчет - 29 рублей. Стоимость проездных на 10, 20 поездок рассчитывается пропорционально. Если пассажир приобретет проездной на 10 поездок в течение недели, то одна поездка будет стоить ему 23 рубля. Если воспользоваться проездным с 20 поездками в течение 15 дней, то каждая из них будет стоить 22 рубля.

Таким образом выгодны проездные на длительный срок: сейчас на 20 дней его можно приобрести за 1000 рублей (в случае изменения тарифа – за 1050 рублей), на 30 дней – сейчас за 1350 рублей, а по новым тарифам за 1450 рублей.

Цена специального проездного билета для студентов и пенсионеров останется неизменной: 525 и 630 рублей соответственно. Новую тарифную сетку планируется внедрить в 2022 году.

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