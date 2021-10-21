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Общество21 октября 2021 15:41

В Саратовской области более 20 процентов зараженных составили дети

Наталия Калинина
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Саратовская область вновь обновила антирекорд по заболевшим коронавирусом.

Вчера, 20 октября, по данным оперштаба из 419 случаев в 51 заболели дети возрастом до 14 лет. Таким образом дети составили 23 процента от заболевших – это высокий показатель для России.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидимиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, доля детей среди заболевших коронавирусом составляет 10-11 процентов. Данные актуальны для четвертой волны пандемии в России.

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