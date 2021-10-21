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Общество21 октября 2021 15:35

В Саратове планируют повысить плату за проезд до 29 рублей

Вырасти должна цена на проезд на электротранспорте
Наталия Калинина
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Сегодня, 21 октября, стало известно, что в Саратове вырастет плата за проезд. Об этом на пресс-конференции СГЭТ сообщил ее гендиректор Владимир Прохоров.

Глава предприятия заявил о необходимости повышения тарифа на оплату проезда в трамваях и троллейбусах. Если депутаты поддержат эту инициативу, то стоимость поездки по безналичному расчету в трамвае и троллейбусе составит 25 рублей, а вот наличными придется платить 29 рублей.

Депутаты рассмотрят данный вопрос на ближайшем заседании городской Думы. Изменения планируется внедрить в следующем году. Последний раз плату за проезд в общественном транспорте поднимали в 2017 году.

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