В Саратове планируют повысить плату за проезд до 29 рублей

Сегодня, 21 октября, стало известно, что в Саратове вырастет плата за проезд. Об этом на пресс-конференции СГЭТ сообщил ее гендиректор Владимир Прохоров.

Глава предприятия заявил о необходимости повышения тарифа на оплату проезда в трамваях и троллейбусах. Если депутаты поддержат эту инициативу, то стоимость поездки по безналичному расчету в трамвае и троллейбусе составит 25 рублей, а вот наличными придется платить 29 рублей.

Депутаты рассмотрят данный вопрос на ближайшем заседании городской Думы. Изменения планируется внедрить в следующем году. Последний раз плату за проезд в общественном транспорте поднимали в 2017 году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.