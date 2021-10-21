В Саратовской области выбраны кандидаты на пост главы Романовского района

Заседание комиссии

Сегодня, 21 октября, прошло заседание конкурсной комиссии, которая определила претендентов на должность главы Романовского района, об этом сообщило министерство по делам территориальных образований Саратовской области.

На рассмотрение районного Собрания вынесены две кандидатуры: Алексей Щербаков и Владимир Исупов.

В состав комиссии вошли министр региона по делам территориальных образований Сергей Зюзин, первый заместитель министра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин, депутат облдумы Сергей Гладков, депутаты муниципального Собрания и Совета Романовского района.

Решение о назначении главы муниципалитета будет принято на ближайшем заседании районного Собрания.

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