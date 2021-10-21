В Балтайском районе найдено тело мужчины с разбитым затылком

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 20 октября, в Балтайском районе Саратовской области был обнаружен труп мужчины с разбитой головой, об этом сообщает СУ СК региона.

По предварительным данным, вечером в селе Балтай в жилой комнате частного дома было обнаружено тело 42-летнего мужчины. У него правоохранители заметили рану на голове в области затылка.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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