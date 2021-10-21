Под Балаково дом и дворовые постройки загорелись из-за неисправной проводки

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Сегодня, 21 октября, в Балаковском районе Саратовской области произошел пожар в частном доме, о чем сообщает ГУ ЧМС региона.

Возгорание было зафиксировано в 4:52. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Натальино. Горела кровля и надворные постройки на площади 22 квадратных метра.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправной проводки. На тушение выезжали 2 пожарных расчета.

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