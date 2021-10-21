Водителя «Приоры» госпитализировали после ДТП на первой Дачной в Саратове

Фото прислали очевидцы

Сегодня, 21 октября, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Около часа назад на пересечении Алексеевской и проспекта 50 Лет Октября столкнулись Opel и Lada Priora.

Фото прислали очевидцы

В аварии пострадал 27-летний водитель отечественного авто. Скорая отвезла его в ГКБ.

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