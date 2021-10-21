Олег Костин рассказал о 42 вакцинированных среди погибших от коронавируса

Сегодня, 21 октября, в Саратове прошел очередной брифинг регионального минздрава.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, число прошедших вакцинацию среди жертв коронавируса крайне мало, однако такие пациенты есть.

- За весь период эпидемии количество привитых от коронавируса среди умерших от этой инфекции составляет менее трех процентов. В этом году речь идет о 42 случаях против 3 800 непривитых, - заявил глава минздрава.

Напомним, общее количество скончавшихся от коронавируса составляет в Саратовской области 3 582 человек. За прошедшие сутки скончались 19 человек.

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