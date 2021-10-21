В Саратовской области в три раза выросли темпы вакцинации после введения QR-кодов

Сегодня, 21 октября, в Саратове прошел очередной брифинг регионального минздрава.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, после введения QR-кодов, а также обязательной вакцинации для определенных категорий граждан, ее темпы в регионе выросли в три раза.

Также глава ведомства отметил, что среди жителей региона, находящихся в стационаре, непривиые составляют 90 процентов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, болеют ли привитые граждане коронавирусом в тяжелой форме, Олег Костин пояснил, что такие случаи крайне редки. Как правило привитые саратовцы переносят болезнь в легкой форме.

Александр Колоколов также отметил, что и цифра в 10% привитых в стационарах не окончательна.

- Многие люди утверждают, что прививались. Однако вакцину они приняли только за 1 – 2 дня до развития заболевания: в таком случае препарат еще не успел оказать действие, - заявил советник министра.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.