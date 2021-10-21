В Саратовской области в три раза выросли темпы вакцинации после введения QR-кодов

Сегодня, 21 октября, в Саратове прошел очередной брифинг регионального минздрава.
Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, после введения QR-кодов, а также обязательной вакцинации для определенных категорий граждан, ее темпы в регионе выросли в три раза.
Также глава ведомства отметил, что среди жителей региона, находящихся в стационаре, непривиые составляют 90 процентов.
Отвечая на вопрос журналистов о том, болеют ли привитые граждане коронавирусом в тяжелой форме, Олег Костин пояснил, что такие случаи крайне редки. Как правило привитые саратовцы переносят болезнь в легкой форме.
Александр Колоколов также отметил, что и цифра в 10% привитых в стационарах не окончательна.
- Многие люди утверждают, что прививались. Однако вакцину они приняли только за 1 – 2 дня до развития заболевания: в таком случае препарат еще не успел оказать действие, - заявил советник министра.
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