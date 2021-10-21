В Саратовской области дети без QR-кода смогут посещать учреждения

Сегодня, 21 октября, в Саратове прошел очередной брифинг регионального минздрава.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, дети смогут посещать мероприятия в учреждениях, требующих QR-код, без его предъявления. Напомним, список учреждений, в которые доступ ограничен для не вакцинированных, опубликован сегодня.

Глава ведомства отметил, что лицам без QR-кода необходимо иметь справку о медотводе от прививки.

- Диабет и онкология не являются противопоказаниями к прививке. Для беременных срок медотвода составляет до 21 недели, а также вакцинацию нельзя проходить при кормлении грудью, - сказал Олег Костин.

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