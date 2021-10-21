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Общество21 октября 2021 12:49

В Саратове нашли тело женщины с разбитой головой и в синяках

Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вчера, 20 октября, в Волжском районе Саратова было обнаружено тело 43-летней женщины с множественными травмами, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Труп нашли вечером, в частном доме по улице Лермонтова. На лице и теле погибшей заметны множественные кровоподтеки. Точную причину смерти определят эксперты.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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