В Саратовской области более 4 тысяч человек остаются в стационарах с коронавирусом

Брифинг регионального минздрава

Сегодня, 21 октября, в Саратове прошел очередной брифинг регионального минздрава.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, на борьбу с новой коронавирусной инфекцией отправлены 2 471 медик и почти 350 машин.

Показатель заболеваемости на сто тысяч населения составил 4 026,2 на сто тысяч население. На стационарном лечении остаются 4 543 человека, из них 4 020 человек имеют подтвержденный COVID-19. От коронавирусной пневмонии страдают 4 419 человек. На амбулаторном лечении остаются 2 489 пациентов.

В области развернуто 4 811 коек, на 9% больше, чем в прошлом году.

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