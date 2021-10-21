В Балашовском районе мужчина отправился в больницу после аварии с припаркованным КамАЗом

Фото с места аварии
Вчера, 20 октября, в Балашовском районе Саратовской области произошло ДТП с участием припаркованного грузовика, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.
Авария случилась в 21:50 на подъезде к поселку Пинеровка со стороны трассы «Балашов – Романовка». 25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», врезался в припаркованный на обочине КамАЗ с полуприцепом Нефаз, попавшийся ему на пути.
В результате ДТП пострадала 27-летняя пассажирка легкового автомобиля, она доставлена в медицинское учреждение.
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