В Саратовской области определен список закрытых без QR-кода объектов культуры

Сегодня, 21 октября, был опубликован список объектов культуры, нуда нельзя будет попасть без предъявления QR-кода. Председатель правительства Роман Бусаргин подписал соответствующее постановление.

С 25 октября по 11 ноября для не прошедших вакцинацию жителей региона закрыто посещение кинотеатров, музеев и выставок.

Нужно иметь при себе или QR-код, подтверждающий получение вакцины от COVID-19, или QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, или справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

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