Власти Саратовской области рассмотрят введение нерабочих дней в регионе

На сегодняшний день, 21 октября, власти Саратовской области готовы рассмотреть ведение нерабочих дней в регионе.

По словам Романа Бусаргина, сейчас идет анализ ситуации.

- Как только будут какие-то решения приняты оперативным штабом, информацию сразу опубликуют, - сказал Бусаргин по поводу введения нерабочих дней в регионе с 23 октября.

Напомним, ранее на федеральном уровне было заявлено о возможности введения дополнительных школьных каникул в этом году.

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