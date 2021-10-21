Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2021 11:29

В Саратовской области уже 85 классов закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

На сегодня, 21 октября, в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса переведены на дистанционное обучение 30 классов в 30 школах, а также 38 групп в 26 детских садах и 15 групп в четырех профорганизациях.

На карантин по гриппу и ОРВИ отправлены 10 школ, два детских сада, а также 55 классов в 23 школах и шесть групп в трех детских садах.

В восьми ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 208 групп.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.