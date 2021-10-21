В Саратовской области уже 85 классов закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

На сегодня, 21 октября, в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса переведены на дистанционное обучение 30 классов в 30 школах, а также 38 групп в 26 детских садах и 15 групп в четырех профорганизациях.

На карантин по гриппу и ОРВИ отправлены 10 школ, два детских сада, а также 55 классов в 23 школах и шесть групп в трех детских садах.

В восьми ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 208 групп.

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