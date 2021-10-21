В Саратовской области могут объявить дополнительные школьные каникулы

Сегодня, 21 октября, сталло известно, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в России могут объявить дополнительные школьные каникулы.

Федеральное министерство просвещения планирует назначить дополнительные школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября, об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, в Саратовской области ситуация по коронавирус остается тяжелой, свободных коек почти нет. В школах перешли на дистанционный режим из-з COVID-19 ОРВИ более 70 классов.

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