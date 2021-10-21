Новые спецмашины саратовских пожарных

С начала года в Саратовской области открылись 8 новых пожарных подразделений. Об укреплении системы пожарной безопасности пишет в своем телеграм-канале Роман Бусаргин.

Восемь подразделений пожарной охраны открыто в шести муниципальных районах:

с. Нижняя Покровка Перелюбского района,

с. Царевщина Балтайского района,

с. Котоврас Балашовского района,

с. Узморье Энгельсского района,

с. Лопуховка Аткарского района,

с. Безымянное Энгельсского района,

с. Озерки Петровского района,

с. Липовка Энгельсского района.

В распоряжение противопожарной службы поступило девять единиц техники, а ее штат увеличен на 60 человек.

- На сегодняшний день в Саратовской области сохраняется пожароопасный период из-за многочисленных нарушений во время отапливания жилья. Поручаю министерству труда и социальной защиты области взять на контроль ситуацию и посетить семьи, находящиеся в социально напряженном или опасном положении, - заявил Роман Бусаргин.

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