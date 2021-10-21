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Общество21 октября 2021 9:21

В Саратове остались без воды два поселка

Наталия Калинина
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Сегодня, 21 октября, ООО «КВС» сообщает о том, что в Саратове остались без воды два поселка.

По заявке потребителя для работ на собственных коммуникациях был перекрыт водопровод по адресу: 6-й Соколовогорский проезд, 12. На время проведения работ прекращена подача холодной воды для поселков Соколовогорский и Новосоколовогорский.

Восстановить работу водопровода обещают к 15:00.

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