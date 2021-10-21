Под Саратовом из-за аварии с «Грантой» столкнулись две фуры

Вчера, 20 октября, в Саратовском районе произошло ДТП с участием двух большегрузных автомобилей и легковушки.

Авария была зарегистрирована в 16:30 на подъезде к Саратову с трассы Р-22 Каспий-а/д М-4 ДОН. 51-летний мужчина на автомобиле «Лада Гранта» фуру DAF, ехавшую за ним. За рулем большегрузного автомобиля находился 35-летний водитель. После столкновения он резко затормозил, из-за движущаяся сзади фура марки VOLVO с 39-летним водителем «догнала» его машину. «Лада Гранта» съехала в правый кювет.

В результате ДТП в легковом автомобиле травмы получила 51-летняя женщина, она доставлена в медицинское учреждение, об этом сообщает ГУ ГИБДД РФ Саратовской области.

В аварии пострадали три машины

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