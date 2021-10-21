В Саратове девятилетний мальчик попал под колеса

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 20 октября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Сообщение об аварии поступило в 17:00. Напротив дома № 17 по улице Братьев Никитиных девятилетний мальчик переходил дорогу: он был не на «зебре». В этот момент его сбила Kia Rio под управлением 66-летнего водителя.

В результате ДТП пешеход мальчик получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, об этом сообщает автоинспекция региона.

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