В Саратовской области пасмурно и дождливо

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 21 октября.

В области облачно с прояснениями. Местами дожди с мокрым снегом. Ветер веет с Юго-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, порывы – до 15-20 м/с. В течение дня термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла, в правобережье местами до +15.

Ночью температура будет изменяться в диапазоне от 5 до 10 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +3°С. К 10 утра воздух прогреется до +5°С, вечером будет до +11°С, а ночью температура опустится до +9°С. Ветер юго-западный - от 5 до 7 метров в секунду, редкие порывы – до 13 м/с. Пасмурно, дождливо.

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